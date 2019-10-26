شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تستعين بـ «بيرت» لتحسين خوارزميات البحث والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «جوجل» الجمعة إنها أنجزت «أكبر تقدّم» منذ سنوات فيما يخصّ الخوارزميات المعتمدة في محرّكها البحثي، مقدّمة للمرة الأولى معلومات توضيحية عن وصفتها السرية هذه.
ولجأت المجموعة العملاقة في مجال التكنولوجيا إلى التقنية المعروفة بـ «التعلّم التلقائي» (ماشين ليرنينج) لتحسين فهم الطلبات المقدّمة بالإنجليزية الدارجة.
وتستند هذه الأداة إلى تقنية تعرف بـ «بيرت» (بايدايركشونال إنكودر ريبريزنتايشنز فروم ترانسفورمرز) قادرة على فهم المعنى الكامل لجملة ما بدلاً من تحليل كل كلمة على حدة.
وكما الحال مع البشر، تستوعب هذه البرمجية معنى الطلبات حتى عندما لا تكون صياغة هذه الأخيرة واضحة أو مكتملة.
وقال باندو ناياك نائب رئيس الأبحاث في«جوجل»، «نحسّن بشكل ملحوظ فهمنا للأبحاث، ما يمثّل أكبر تقدّم أنجزناه في السنوات الخمس الأخيرة وأحد أكبر الإنجازات في تاريخ الأبحاث عبر الإنترنت».
وبعض النماذج التي يطوّرها «بيرت» هي معقدة لدرجة أنها تتطلّب معالجات قوية جداً مصنوعة خصيصاً لتتماشى مع تقنية الحوسبة السحابية، بحسب ما أفادت «جوجل»، التي أعربت أيضاً عن نيتها توسيع نطاق هذه التحسينات لتشمل لغات ومناطق أخرى.
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