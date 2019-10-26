شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يناشد «أبل» إعادة الزر الرئيسي في «آيفون 11» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عندما قررت شركة أبل إلغاء الزر الرئيسي في بعض طرز هاتف آيفون في 2017، غضب بعض العملاء لأن هذا التغيير اضطرهم لاستخدام الشاشة التي تعمل باللمس لفتح الهاتف أو العودة إلى الشاشة الرئيسية بدلاً من استخدام هذا الزر، ويبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يستخدم هاتف آيفون، من بين هؤلاء الذين أزعجهم هذا التغيير.
وكتب ترامب على تويتر الجمعة «إلى تيم: الزر في هاتف آيفون كان أفضل بكثير من لمس الشاشة»، وهذه التغريدة موجهة على ما يبدو إلى تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل، ويبدو من التغريدة أن ترامب يناشد كوك إعادة العمل بالزر الرئيسي في «آيفون 11».
وتناول تيم كوك العشاء مع ترامب مرتين على الأقل وناقش معه قضايا تجارية في مناسبات مختلفة.
وبدأت أبل بيع هواتف آيفون التي لا تحتوي على زر رئيسي مع إطلاق الطراز آيفون تن في 2017. ولا تزال الشركة تبيع طرازاً واحداً يستخدم الزر الرئيسي وهو آيفون 8.
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