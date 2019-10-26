شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ترامب تدرس بيع فندقها في واشنطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدرس شركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالياً بيع حق انتفاع فندقها في واشنطن وسط مخاوف أخلاقية من استفادة أسرته من العقار.
وقال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب، لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «الناس يعترضون علينا لما نحققه من مكاسب كبيره من الفندق، وبالتالي فإننا على استعداد للبيع».
وأدى استمرار امتلاك الرئيس للمنظمة، التي تدير فندق ترامب الدولي في واشنطن العاصمة، وغيرها من الممتلكات، منذ توليه منصبه إلى العديد من الدعاوى القضائية التي تزعم أنه ينتهك شرط المكافآت في الدستور من خلال الاستفادة من زيارات المسؤولين الأجانب إلى الفندق.
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