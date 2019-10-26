اخبار الخليج

شركة ترامب تدرس بيع فندقها في واشنطن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ترامب تدرس بيع فندقها في واشنطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدرس شركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالياً بيع حق انتفاع فندقها في واشنطن وسط مخاوف أخلاقية من استفادة أسرته من العقار.
وقال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب، لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «الناس يعترضون علينا لما نحققه من مكاسب كبيره من الفندق، وبالتالي فإننا على استعداد للبيع».
وأدى استمرار امتلاك الرئيس للمنظمة، التي تدير فندق ترامب الدولي في واشنطن العاصمة، وغيرها من الممتلكات، منذ توليه منصبه إلى العديد من الدعاوى القضائية التي تزعم أنه ينتهك شرط المكافآت في الدستور من خلال الاستفادة من زيارات المسؤولين الأجانب إلى الفندق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة ترامب تدرس بيع فندقها في واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا