خبير التنمية البشرية روبن شارما في «الشارقة للكتاب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة الخليج:

يستضيف «الشارقة للكتاب» في دورته ال 38 الخبير العالمي في التنمية الذاتية، وبناء القادة روبن شارما، مؤلف كتاب «الراهب الذي باع سيارته الفيراري» الأكثر مبيعاً، لتقديم جلسة حوارية ملهمة يوم 9 نوفمبر المقبل في قاعة الاحتفالات، يستعرض خلالها أحدث إصداراته «نادي الخامسة صباحاً».

ويشارك شارما جمهوره في الإمارات فلسفته ومنهجه في الحياة، حيث سيقدم جملة من النصائح التي تتعلق بآليات رفع مستوى القدرات الإنتاجية للأفراد، بما يعزز من شعورهم بالسعادة، ويحفزهم على إطلاق العنان لطاقاتهم الإبداعية التي تسهم في تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.

ويعد شارما واحداً من أبرز خبراء القيادة وتطوير الذات في العالم، حيث عمل على تنمية وتعزيز إمكانات القادة ورواد الأعمال لدى العديد من المؤسسات العالمية، كما ألف 13 كتاباً تجاوزت مبيعاتها 15 مليون نسخة في 96 دولة حول العالم.