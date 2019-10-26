فرق الإناث تشعل المنافسة فـي التحدي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد إبراهيم أشعلت فرق الإناث المنافسة بين الفرق المشاركة في البطولة العالمية للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال»، التي انطلقت أمس بمشاركة أكثر من 1500 متنافس من 191 دولة، إذ بلغ عدد الفرق من الفتيات فقط 10 فرق، تضم أكثر من 50 فتاة يمثلن 10 دول مختلفة، وسجلن حضوراً لافتاً ضمن فعاليات اليوم الأول للبطولة العالمية التي تحتضنها دبي للمرة الأولى.

في وقت حقق الفريق الإماراتي العلامة الكاملة ب 3 انتصارات في المباريات التي شارك بها في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال»، وجاء ضمن أفضل 15 فريقاً في الترتيب العام.

وحلت الصين في المركز الأول، متفوقة بفارق النقاط على كازاخستان وهونغ كونغ وأستراليا وهنغاريا وشمال مقدونيا، وجاء الفريق الإيطالي في المرتبة السابعة أمام الدنمارك وكولومبيا والغابون، فيما حلت روسيا وجزر ساموا والإمارات في المراكز 11 و12 و13 على التوالي، متقدمة على توغو وبرمودا.

وقال عدد من لجان التحكيم في البطولة ل«الخليج»، إن عملية التقييم تتم وفق 3 مرتكزات، تضم «التقييم التقني والفني والإداري»، ولكل مسار فريق خاص في عملية التحكيم.



3 انتصارات



التقت ”الخليج 365” بالفريق الإماراتي الذي حصد 3 انتصارات ثمينة في اليوم الأول لسباق التحدي العالمي للروبوتات والذكاء الاصطناعي، إذ عبر كل من شوق سعيد الظنحاني وشيخة علي الصريدي من مدرسة دبا الفجيرة للتعليم الثانوي، وحمد سعيد، وعبدالله جودت، وعبدالرحمن عبدالله، عن سعادتهم بالفوز في أولى مراحل السباق، معتبرين أياها بداية موافقة، تحثهم على المزيد من الجهد لتحقيق نتائج أفضل في منافسات اليوم الثاني للبطولة.

وقالوا إن التدريبات ساعدتهم في الاستعداد النظري والعلمي للتحدي، ورفعت من درجة مهاراتهم وقدراتهم على التعامل مع الروبوت والتحكم وتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدين أن تلك اللحظات صعبة وحاسمة، لاسيما أنها تحملهم مسؤولية كبيرة ليكونوا وجهة مشرقة لتمثيل الوطن أمام أكثر من 191 دولة في ضيافة دبي، موضحين أن العزيمة والإصرار، سبيلهم الوحيد تحقيق النجاح والتميز ورفع علم الإمارات عالياً بين مختلف دول العالم في تلك البطولة.



فرسان الإمارات



وفي وقفة مع مدرب الفريق، أكد محمد فتحي أن أداء فرسان الإمارات، جاء أكثر من رائع، إذ التزم كل عضو في الفريق بواجباته ومهامه التي استندت إليه من قبل، موضحاً أن الفريق المشارك في البطولة تم تشكيله منذ سنة وإخضاعه لتدريبات مكثفة، لافتاً الى أن جميع أفراد الفريق يتمتعون بمهارات عالية، وإمكانيات تؤهلهم لتحقيق الصدارة.

وحول مهام الفريق ذكر أن الطالب عبدالله جودت هو مبرمج الفريق وحمد سعيد مختص في بناء وتصميم الروبوتات، أما غازي سالم فيتحكم بالروبوت، ومحمد ياسر تحكم بالروبوت وعبدالرحمن عبدالله مساعد في التصميم والتركيب وشوق سعيد مسؤولة عن اعداد كتيب خاص بالروبوت وشيخة علي تحكم بالروبوت وبرمجة.



مفاهيم جديدة



وفي ظل مفاهيم جديدة للتنافسية في سباق الذكاء الاصطناعي والروبوت، التقت ”الخليج 365” فريقي الهند وأفغانستان اللذين يضمان فتيات فقط، ضمن 10 فرق أخرى كان أعضاؤها من الفتيات، وتضم (أفغانستان، تشيلي، ايسواتينا، غانا، الهند، سربيا، تنزانيا، أوغندا، فنيوتا، ليبيا).

وأكد الفريق الهندي، أن التحدي أحد أهم المسارات التقنية التي تحاكي في مضمونها المستقبل، معتبرين أن المشاركة للمرة الأولى، تسهم في صقل مهاراتهم وخبراتهم المعرفية، وقدراتهم على الإبداع والابتكار في مجال الروبوت، مؤكدين أن المسابقة في دورتها الحالية ركزت على محور مهم جداً يحاكي «حماية المحيطات» من المتغيرات المستقبلية، وكيفية المحافظة عليها وتنقيتها من المخالفات التي تضر بها وبالبيئة المحيطة بها.

وأكدن أنهن خضعن لتدريبات مكثفة قبل المشاركة، تحتوي على مسارات وأفكار جديدة، تمكنهن من خوض تحدي فيرست جلوبال العالمي للروبوت والذكاء الاصطناعي، على الرغم من مشاركتهن للمرة الأولى.

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أعمار متفاوتة



وفي وقفة مع الفريق الأفغاني، الذي ضم 5 فتيات في أعمار متفاوتة، أكدن أن هذه المرة الأولى لمشاركتهن في البطولة العالمية للروبوت والذكاء الاصطناعي، مشيرات الى انها المرة الأولى أيضا لدولة أفغانستان التي تشارك بفريق من الفتيات فقط، موضحات أنها فرصة لتبادل الخبرات مع فرق الدول الأخرى، فضلاً عن تعزيز روح التعاون والمشاركة مع أعضاء الفرق الأخرى.

وأكدن أن التحدي أسهم في تمكينهن من تطوير الروبوتات، لتكون قادرة على أداء مجموعة من المهام تشكل حلولاً داعمة للجهود العالمية الهادفة إلى حماية المحيطات وتنظيفها من ملايين الأطنان من النفايات ومصادر التلوث التي تؤثر سلباً في الحياة البحرية وفي صحة الإنسان حول العالم.



مهارات وقدرات



وفي لقاء عدد من أعضاء لجنة التحكيم، أكد كل من حصة الطنيجي، وأحمد المطوع، والين نوتالي، أن عملية التقييم، تقيس مهارات وقدرات الفرق المشاركة وفق 3 مرتكزات، الأولى تقيس المهارات التقنية لكل فريق ومدى قدراته على تكوين الروبوتو تشغيله، والثاني يركز على الجانب الفني، ومدى قدرة الفريق على صيانة الروبوت والتعامل مع أي من الأعطال المفاجئة والصيانة الدورية التي تمكنه من أداء الأوامر بدقة وحرفية، مشيرين إلى أن المرتكز الثالث يقيم مدى قدرة الفريق على الإدارة، والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد.

وقالوا ل«الخليج» إن المنافسة تضم فريقين متنافسين، يتكون كل فريق من 3 دول، أي ان كل مباراة يتنافس من خلالها 6 دول، موضحين أن الصالة التي أعدت للمنافسة، تحتضن 5 مباريات في وقت واحد، لتضم 30 دولة.



فريق الأمل يقهر التحديات

لم تمنع التحديات والنزاعات والحروب، «فريق الأمل» الذي يضم شباب اللاجئين، من المنافسة في البطولة العالمية للروبوت والذكاء الاصطناعي، «فيرست جلوبال»، إذ استطاع أن يقهر التحديات والنزاعات، ويحقق الفوز في مباراتين من أصل 3 منافسات في اليوم الأول للبطولة، ويستعد لخوض المزيد من السباقات والمراكز.



اختيار التحالفات



قال عضو لجنة التحكيم إلين نوتالي، ل«الخليج»، إن كل فريق يشكل تحالفاً مكوناً من ثلاث دول، يتم اختيارها وفق معايير تركز على الكفاءة وسرعة الأداء، والتعاون، وذلك قبل بدء المنافسة، إذ يتعاون التحالف الواحد للفوز على خصمه على الجانب الآخر، وتراعي معايير اختيار التحالفات المساواة في مهارات وقدرات المشاركين.