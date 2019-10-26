شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل امرأتين جراء قصف مدفعى تركى لقرى بريف رأس العين فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، مقتل امرأتين جراء قصف المدفعية التركية لقرية خربة قراج بريف رأس العين. وذكرت الوكالة، أن القصف التركى استهدف أيضا قرى تل صخر، العطية، النداس، لودى، دردارة وجافا، على طريق (رأس العين – الدرباسية) وعلى قرية الحمدانية بريف رأس العين.

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