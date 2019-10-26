شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: النظام الأمريكى برمته ضغط على بوتينا وحاول تحطيمها نفسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا خلال لقائها المواطنة الروسية ماريا بوتينا، فى مطار شيريميتيفو بموسكو، اليوم السبت، إن النظام الأمريكى برمته كان يحاول تحطيم نفسية بوتينا.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، قالت زاخاروفا، إن الإفراج عن بوتينا كان نتيجة عمل متكامل لوزارة الخارجية الروسية والدبلوماسيين الروس فى الولايات المتحدة.

وأضافت زاخاروفا :"كل شيء كان مطلوبا، كان من الضرورى تقديم الدعم القانونى والدعم المعنوى لبوتينا، لقد عمل النظام الأمريكى برمته على تحطيم ماريا بوتينا".

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وهبطت فى مطار شيريميتيفو بموسكو، اليوم السبت، الطائرة التى تقل المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، التى جرى الإفراج عنها من قبل السلطات الأمريكية.