شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الأمريكى: المحادثات مع السعودية عن البرنامج النووى تمضى قدما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الأمريكى ريك بيرى، أن المحادثات مع السعودية عن البرنامج النووي تمضي قدما. وأضاف ريك بيرى فى تصريحات نشرتها وكالة الأنباء "رويترز"، لا نعول على سياسات أوبك ونفعل كل ما بوسعنا لضمان توافر الإمدادات

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