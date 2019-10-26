شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى يلتقى نظيره اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ، الليلة الماضية ، وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمى، وذلك على هامش أعمال القمة ال 18 لحركة عدم الانحياز في مدينة باكو.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تنميتها وتوطيدها في شتى المجالات كما تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة اليمنية علاوة على مناقشة التطورات الحالية على الساحتين الإقليمية والدولية.