شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يلتقى نظيره الأذرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، اليوم ، نظيره الأذرى إلمار محمد ياروف ، وذلك على هامش أعمال القمة الثامنة عشر لدول حركة عدم الإنحياز، المنعقدة فى العاصمة الأذرية باكو.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أفادت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أن تم خلال اللقاء ، بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية .