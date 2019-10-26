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وزير الخارجية الأردنى يلتقى نظيره الأذرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، اليوم ، نظيره الأذرى إلمار محمد ياروف ، وذلك على هامش أعمال القمة الثامنة عشر لدول حركة عدم الإنحياز، المنعقدة فى العاصمة الأذرية باكو.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء ، أفادت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أن تم خلال اللقاء ، بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية .

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