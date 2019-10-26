شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. "عمليات بغداد" تؤكد الالتزام بعدم استخدام العتاد الحى ضد المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت " قيادة عمليات بغداد"، اليوم السبت، التزامها بعدم استخدام العتاد الحى ضد المتظاهرين، ودعت إلى عزل العناصر "المندسة " بين المتظاهرين.

وأكدت القيادة فى بيان لها، أن القطاعات الأمنية لقيادة "عمليات بغداد" ملتزمة بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام العتاد الحى، واحترام المتظاهرين السلميين.

ودعت القيادة، المواطنين إلى عزل العناصر "المندسة " التى تحاول الاعتداء على القطاعات الأمنية والمتظاهرين على حد سواء، أو تحاول إحراق الدوائر والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

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وحذرت من قاموا بإزالة الحواجز "الكونكريتية "التى وضعتها القوات الأمنية لحماية التجمعات البشرية أو الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة أن هذا العمل يعد مخالفة للقانون.

وأضافت أن هذا العمل من قبل من أسمتهم بـ" العابثين" يعد مخالفة للقانون، بوصفه خرقا للإجراءات الأمنية.

يشار أن العاصمة العراقية بغداد، شهدت تظاهرات كبيرة، منذ أمس الجمعة، للمطالبة بالإصلاحات، وتقديم الفاسدين للقضاء، وتوفير فرص العمل، والقضاء على البطالة، تخللتها مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين قتيل وجريح من كلا الجانبين .