موسكو تتهم واشنطن بـ"اللصوصية" بسبب "نفط سوريا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لجندي أميركي في سوريا

بعد إعلان نيتها حماية حقول النفط في شرق سوريا، اتهمت روسيا الولايات المتحدة، السبت، بـ"ممارسة اللصوصية على مستوى عالمي".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "ما تفعله واشنطن حاليا من وضع اليد والسيطرة على حقول النفط شرقي سوريا، يدل بكل بساطة على عقلية اللصوصية على مستوى عالمي"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضافت: "لا تعود ملكية أي من حقول النفط الواقعة على أراضي جمهورية سوريا العربية، لإرهابيي تنظيم داعش، ولا للمدافعين الأميركيين عن إرهابيي التنظيم، بل تعود حصريا لجمهورية سوريا العربية".

وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، قد أعلن الجمعة، نية واشنطن الدفاع عن حقول النفط السورية في دير الزور، الأكبر في البلاد قرب الحدود مع العراق، حيث ينتشر 200 جندي أميركي.

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وقال في حلف شمال الأطلسي: "نتخذ حاليا تدابير لتعزيز مواقعنا في دير الزور، للتأكد من أن تنظيم داعش لن يتمكن من الوصول إلى مصدر يؤمن له إيرادات، تسمح له بضرب المنطقة أو أوروبا أو الولايات المتحدة".

يشار إلى أن المسلحين الأكراد كانوا قد نجحوا في استعادة حقول النفط تلك من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.