كيفية انشاء كلمة مرور آمنة دون نسيانها

حذر المكتب الإتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات من استعمال كلمة مرور موحدة لمختلف خدمات ومواقع الويب؛ نظراً لأنه في حال وقوع كلمة المرور في يد القراصنة، فإنهم يتمكنون من الوصول إلى جميع بيانات المستخدم في خدمة البريد الإلكتروني أو الخدمات المصرفية على الويب أو شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت.



لذا ينصح الخبراء الألمان بضرورة تأمين كل حساب مستخدم على الإنترنت بواسطة كلمة مرور خاصة به فقط؛ حيث يقلل ذلك المخاطر الأمنية على الإنترنت بشكل كبير.

ولكن من الصعب على المستخدم أن يتذكر كل كلمات المرور لجميع مواقع وخدمات الإنترنت، وهنا ينصح خبراء المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات باعتماد طريقة بسيطة لإنشاء كلمات مرور آمنة عن طريق الجمل، التي يمكن تذكرها بسهولة، فعلى سبيل المثال يمكن استخدام جملة (I get up in the morning and brush my teeth for three minutes) لإنشاء كلمة مرور آمنة تتكون من الحرف الأول من كل كلمة لتصبح (Iguitmabmtftm)، كما يمكن استبدال حرف (a) بالرمز (&)، وكذلك استبدال حرف (t) برقم (3)، وبالتالي يتمكن المستخدم في النهاية من استعمال كلمة المرور (Iguitm&bmtf3m) الآمنة.

وإذا لم تكن هناك مشكلة في تذكر الكثير من كلمات المرور، فمن الأفضل أن يقوم المستخدم بإنشاء كلمة مرور آمنة لكل خدمة أو موقع على الإنترنت أو يمكنه الاعتماد على كلمة مرور أساسية وإضافة بعض الحروف مع كل خدمة مثل استعمال (Iguitm&bmtf3m-OB) ككلمة مرور للحسابات المصرفية على الإنترنت أو كلمة المرور (Iguitm&bmtf3m-EML) لحساب البريد الإلكتروني على الويب.

وعلى الرغم من أن كلمات المرور، التي يتم إنشاؤها بهذه الطريقة تكون معقدة نسبياً، إلا أنه يتعين على المستخدم تغيير مثل هذه الكلمات بصورة منتظمة كل ثلاثة شهور.