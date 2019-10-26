هل مهارات النساء في القيادة أفضل من الرجال؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
وضعت دراسة حديثة حدًا لنقاش طويل يختلف حوله الكثيرون، يتعلق بقيادة المرأة للمركبات؛ فقد أثبتت الدراسة أن النساء يقدن المركبات بطريقة أفضل من نظرائهن من الذكور.
ووفقًا للبحث، تقود النساء بطريقة أكثر أمانًا، بحسب ما ذكر موقع يونيلاد البريطاني.
وبلغة الأرقام، في عام 2017 لوحده، وجد 585 ألف سائق بريطاني أنفسهم في المحكمة، بسبب مخالفات قيادة السيارات، يشكل الذكور منهم نسبة 69٪.
وبتقسيم هذا الرقم إلى مخالفات بحسب فئة المخالفة، يُظهر البحث أن الرجال سيطروا على كل فئة تقريبًا، بما في ذلك السرعة والقيادة بدون تأمين والقيادة المتهورة والقيادة تحت تأثير والكثير من الفئات الأخرى.
وتضع هذه الدراسة حدًا للجدل الدائم حول أن النساء لا يتمكنّ من القيادة بشكل مماثل لما يفعل الرجال!
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