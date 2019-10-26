عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

استعرض أطباء من بريطانيا، أضرار النوم في غرفة بها مروحة تعمل، مثبتة بالسقف أو عمودية، على صحة الإنسان.



وتفيد صحيفة Daily Mail ، بأن هناك أشخاصا ينامون في غرف من دون قلق فيها مروحة مثبتة في السقف أو عمودية على الأرض، ويعتبرون أن البرودة التي تأتيهم من هواء المروحة هي أفضل من الهواء البارد الذي تنتجه مكيفات الهواء.

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ولكن بالنسبة لأشخاص آخرين قد يسبب لهم النوم في مثل هذه الظروف مشكلات صحية عديدة.

ووفقا للأطباء، يمكن أن يسبب النوم في غرفة فيها مروحة شغالة، تطور نوبات الربو، والسعال الجاف وجفاف العينين وحكة، ما يؤدي إلى ظهور مشكلات في النوم.

ويشير الخبير مارك ريديك، إلى أن "المروحة تحرك الهواء في الغرفة ومعه تيار ذرات الغبار وحبوب اللقاح (حبوب الطلع) التي دائما تكون موجودة في المساكن. فإذا كان الشخص يعاني من الحساسية، أو الربو أو التهاب الأنف التحسسي "حمى القش" فإن هواء المروحة سيخلق له مشكلات عديدة.

كما أنه إذا كانت المروحة تعمل والهواء موجه مباشرة إلى الشخص النائم، فسوف يسبب له تشنجات وآلاما عضلية.