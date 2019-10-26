اخبار الخليج

أضرار النوم في غرفة بها مروحة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أضرار النوم في غرفة بها مروحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

أضرار النوم في غرفة بها مروحة

متابعات_الخليج 365

استعرض أطباء من بريطانيا، أضرار النوم في غرفة بها مروحة تعمل، مثبتة بالسقف أو عمودية، على صحة الإنسان.

 

وتفيد صحيفة Daily Mail ، بأن هناك أشخاصا ينامون في غرف من دون قلق فيها مروحة مثبتة في السقف أو عمودية على الأرض، ويعتبرون أن البرودة التي تأتيهم من هواء المروحة هي أفضل من الهواء البارد الذي تنتجه مكيفات الهواء.

 

Advertisements

ولكن بالنسبة لأشخاص آخرين قد يسبب لهم النوم في مثل هذه الظروف مشكلات صحية عديدة.

 

ووفقا للأطباء، يمكن أن يسبب النوم في غرفة فيها مروحة شغالة، تطور نوبات الربو، والسعال الجاف وجفاف العينين وحكة، ما يؤدي إلى ظهور مشكلات في النوم.

 

ويشير الخبير مارك ريديك، إلى أن "المروحة تحرك الهواء في الغرفة ومعه تيار ذرات الغبار وحبوب اللقاح (حبوب الطلع) التي دائما تكون موجودة في المساكن. فإذا كان الشخص يعاني من الحساسية، أو الربو أو التهاب الأنف التحسسي "حمى القش" فإن هواء المروحة سيخلق له مشكلات عديدة.

 

كما أنه إذا كانت المروحة تعمل والهواء موجه مباشرة إلى الشخص النائم، فسوف يسبب له تشنجات وآلاما عضلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أضرار النوم في غرفة بها مروحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا