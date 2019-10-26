قتلى وجرحى ومفقودون ومتضررون.. الطبيعة تضرب بموجة غضب جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الطبيعة عن غضبها في عدد من دول العالم، عبر موجات مختلفة من الأعاصير والأمطار والانهيارات الأرضية والحرائق، مخلفة وراءها مئات القتلى والمصابين والمفقودين، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المتضررين.

وتعزز شدة الأمطار والأعاصير واتساع نطاق الحرائق بسبب حرارة الجو والرياح من حجة المدافعين عن البيئة والمحذرين من أن التغير المناخي على كوكب الأرض قد يصل إلى مرحلة تستعصي على التصحيح إذا لم تعمل دول العالم كافة على مواجهته.

وفي الأيام القليلة الأخيرة، أدت الأمطار الغزيرة إلى سقوط ضحايا في اليابان وضحايا من الحرائق في المكسيك ولا تزال حرائق كاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة تستعصي على محاولات الإطفاء، بينما أدت العواصف والرياح الشديدة إلى إضرار في دول أخرى حول العالم.

في اليابان، تعرضت مقاطعتا تشيبا وفوكوشيما شرقي البلاد، الجمعة، لثالث عاصفة ممطرة خلال ستة أسابيع، وصاحبتها كميات من الأمطار مماثلة لما يسقط في شهر.

وقالت السلطات إن عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة التي سببت الفيضانات والانهيارات الأرضية ارتفع السبت إلى 10 بينما لا يزال 3 أشخاص في عداد المفقودين، وذلك بعد أسبوعين من تعرض نفس المناطق للإعصار هاجيبيس الذي قتل 88 شخصاً عندما اجتاح وسط وشرق اليابان بأمطار غزيرة ورياح شديدة ولا يزال 7 في عداد المفقودين كما أصيب أكثر من 300 آخرين.

وفي المكسيك، لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأجلي المئات إثر انتشار حرائق غابات شمالي البلاد قرب الحدود مع الولايات المتحدة الجمعة.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الحرائق إنها رصدت في بادئ الأمر حريقاً قرب بلدة تيكات على بعد 50 كيلومتراً من مدينة تيخوانا وتم احتواء 35% منه، وغطى الحريق نحو 34600 فدان ويكافحه نحو 150 رجل إطفاء.

كما رصدت السلطات حرائق أخرى جنوب غربي تيخوانا وكذلك على طول ساحل المحيط الهادي شمال غربي مدينة إنسينادا قرب الطرف الشمالي لولاية باجا كاليفورنيا، وقالت إنها أجلت ما يربو على 1600 شخص من منازلهم كما أغلقت عدداً من الطرق السريعة مؤقتاً، مشيرة إلى إصابة أربعة أشخاص على الأقل.

وفي كاليفورنيا الأمريكية، يكافح رجال الإطفاء لإخماد الحريق الهائل قرب لوس أنجلوس بعد أن بات يهدد آلاف المساكن وأرغم السلطات على إجلاء 50 ألف شخص، بعد أن وضعت السلطات منطقة لوس أنجلوس في حالة إنذار حمراء بسبب الأحوال الجوية المواتية للحرائق.

وتمدد حريق آخر في منطقة تقع شمال سان فرانسيسكو على بعد 500 كلم، وذكر الإعلام المحلي أن السلطات المحلية توجهت إلى كل المنازل في سانتا كلاريتا على بعد 50 كلم من لوس أنجلوس لتحذير السكان من تقدم ألسنة اللهب وطلبت منهم الرحيل.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أودى حريق "سادلريدج" في وادي سان فرناندو في منطقة لوس أنجلوس الكبرى، بحياة شخصين على الأقل والتهم أكثر من ثلاثة آلاف هكتار وأتى على 31 مبنى على الأقل، وتسبب ذلك بقطع التيار الكهربائي بشكل وقائي عن مئات آلاف المشتركين.

وفي ملبورن بأستراليا، قررت السلطات تأجيل التجارب التأهيلية لسباق جائزة أستراليا للدراجات النارية إلى صباح الأحد بسبب الرياح القوية التي شهدتها حلبة فيليب أيلاند السبت.

واتخذ المسؤولون القرار لأسباب تتعلق بالسلامة بعدما تعرض البرتغالي ميجيل أوليفييرا متسابق كي.تي.إم لحادث عنيف عندما سقطت دراجته النارية في التجارب الحرة الأخيرة بينما كان يسير بسرعة تقترب من 300 كيلومتر في الساعة، ونجا أوليفييرا من الإصابة لكنه تعرض فقط لبعض الكدمات.

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