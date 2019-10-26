شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» تتغلب على «أمازون» وتفوز بعقد 10 مليارات دولار من البنتاجون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت شركة مايكروسوفت الجمعة بعقد حوسبة سحابية بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 10 أعوام من وزارة الدفاع الأمريكية.

وبموجب العقد الذي شهد منافسة شديدة تقدم مايكروسوفت «متطلبات مهمة وعاجلة لمشروع البنية التحتية الدفاعية الذي يعرف باسم جيدي.

ويعد هذا الإعلان انتصاراً كبيراً لمايكروسوفت، التي تنافست معها للفوز بالعقد شركات أخرى من بينها عمالقة التكنولوجيا أمازون وجوجل وآي بي ام.

وكانت شركة أمازون تعتبر الأوفر حظاً للفوز بالعقد، لكن الانتقادات المتكررة من جانب الرئيس دونالد ترامب لرئيس الشركة جيف بيزوس ألقت بظلال من الشك على العملية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن محور عملية الاختيار لم يبتعد مطلقاً عن الحاجة إلى تزويد مقاتلينا بالقدرات الضرورية.

وقالت مسؤولة الإعلام بالبنتاجون، دانا ديزي إن استراتيجية الدفاع الوطني تؤكد ضرورة تحسين السرعة والكفاءة التي نطور وننشر بها القدرات التقنية المحدثة لنسائنا ورجالنا الذين يرتدون الزي العسكري.

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