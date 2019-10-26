صحة دبي تستضيف المؤتمر العالمي لطب الأعصاب الأحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق الأحد بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات المؤتمر العالمي لطب الأعصاب 2019م الذي تنظمه الجمعية العالمية لطب الأعصاب، بعد نجاح مدينة دبي في استضافته، إثر منافسة قوية مع مدينة (جوهانسبرج - جنوب إفريقيا)، استناداً لمكانة المدينة العالمية، وريادتها في استضافة القمم والمنتديات الدولية، ولاسيما الطبية والمتخصصة منها.

وأكد الدكتور سهيل الركن استشاري أمراض الأعصاب والمخ بمستشفى راشد، رئيس المؤتمر، على أهمية هذا الحدث العالمي الذي ستستمر فعالياته حتى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الجاري بهدف زيادة المعرفة والمهارات اللازمة للعمل في مجال الصحة والرعاية للمصابين بأمراض الأعصاب، ونشر البحوث، وتعزيز العمل التعاوني في مختلف مجالات طب الأعصاب، ووضع مبادئ توجيهية أخلاقية للممارسات المهنية، وخاصة في مجالات: مرض الزهايمر، والجلطات الدماغية، والصرع، والتصلب اللويحي، والصداع، وأمراض الأعصاب الطرفية، ومرض الشلل الرعاش.

وأوضح أن المؤتمر الذي يشارك فيه 165 متحدثاً يمثلون 125 دولة، يتضمن 265 محاضرة وندوة علمية، و6 ورش عمل، و6 ندوات إقليمية، إضافة إلى مشاركة 45 شركة عالمية تستعرض آخر المستجدات والتقنيات العالمية في مجال تشخيص وعلاج أمراض الأعصاب.

وقال إن فوز دبي بهذا الحدث المتخصص يعكس الثقة العالمية بدبي، وبتفوقها وقدرتها على تنظيم وإنجاح مختلف الفعاليات الطبية العالمية لتكون دبي ملتقى ووجهة مثالية للخبراء والباحثين والأطباء في مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي يساهم بشكل فاعل في دعم استراتيجية التعليم الطبي، وتعزيز كفاءة الأطباء والعاملين في هذا المجال الطبي المتخصص.