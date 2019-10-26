160 ألف زائر لفعاليات موسم الرياض الجمعة









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم أن عدد زوار فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه وتشرف عليه هيئة الترفيه في كافة مناطقه المخصصة بلغ أكثر من 160 ألف زائر.

كما أوضح في تغريدة أخرى له أن موسم الرياض حقق خلال عشرة أيام منذ تدشينه 80 في المائة من الهدف المتوقع الوصول له نهاية الموسم موجهاً شكره للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وكافة من ساهم في نجاح الموسم.

من جهته، قالت الهيئة العامة للترفيه في تغريدة لها في تويتر أنه برؤية واضحة وحدت الجهود، ودعم لا محدود ورعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يحقق موسم الرياض النجاح تلو النجاح في خلال عشرة أيام والقادم اجمل يا وطن.

مضيفة في تغريدة أخرى أن مناطق فعاليات موسم الرياض وصلت طاقتها الاستيعابية بجميع فعالياتها وبرامجها الترفيهية في يوم الجمعة .