شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الرئاسى التونسى: قادرون على حماية الرئيس قيس سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اوضحت الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية التونسية، أن المصدر الوحيد والحصري لأى معلومة هو متحدثها الرسمى أو ما يُنشر على الصفحة الرسمية للإدارة العامة وذلك في ردها على ما راج من اخبار وتصريحات بخصوص تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد من قصر قرطاح الى منزله بالمنيهلة.

ووفقا لما نشرته صحيفة الشروق التونسية، اكدت الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية في تدوينة على صفحتها الرسمية بفيسبوك على انها تعمل إلى جانب رئيس الدولة وتحت إمرته في كنف المحبة والاحترام والأريحية ، وأنها تمتلك من الطاقات البشرية والتقنية ما يُمكنها من توفير أعلى درجات الحماية والتأمين أين ما تواجد سيادته فوق أي أرض وتحت أى سماء.

كما اكدت حرصها على العمل بكل جهد إلى جانب مختلف الوحدات الأمنية من شرطة وحرس على إيجاد الحلول الكفيلة للجمع بين إنجاح المهام الموكلة إليها وعدم تعطيل مصالح السادة المواطنين وخاصة الحقّ في التنقل.