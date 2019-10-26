شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. إرجاء محاكمة البشير إلى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجأت محكمة سودانية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت غياب أحد شهود الدفاع (النفى)، ورفض شاهد آخر الإدلاء بالشهادة.

وحضر البشير إلى جلسة المحاكمة، التى عقدت فى "معهد العلوم القضائية والقانونية" فى ضاحية "أركويت" شرق الخرطوم، وسط تشديد الإجراءات الأمنية.

وقال أحمد ابراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السودانى المعزول، فى مؤتمر صحفى بعد الجلسة، إن المحكمة اتخذت إجراءات ضد أحد شهود الدفاع، بسبب عدم حضوره أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة، وأمرت بالقبض عليه.

وأضاف أن "الشاهد الثانى طلب لقاء القاضى على انفراد، لكن القاضى رفض، كما رفض الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة".

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وأرجأت المحكمة المحاكمة إلى السبت المقبل، للسماع إلى أقوال الشاهدين، ويواجه البشير تُهما تتعلق بالثراء غير المشروع، والتعامل بالنقد الأجنبى، بعد العثور فى منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية.