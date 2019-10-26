شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الجزائر الأسبق عبد المجيد تبون يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء الجزائرى الأسبق، صباح اليوم السبت، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة فى 12 ديسمبر القادم، إلى السلطة المستقلة للانتخابات.

وسبق لتبون، 74 عاما، تولى منصب رئيس الوزراء لمدة 85 يوما من 25 مايو – 15 أغسطس 2017، كما شغل عدة حقائب وزارية منها السكن والعمران، والاتصال، ووالى عدة ولايات منها الجلفة وأدرار وتيارت وتيزى وزو.

ومن المقرر غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة منتصف ليل اليوم السبت.

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ويحتاج المرشح الرئاسى إلى جمع 50 ألف توقيع من المواطنين فى 25 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع، بالإضافة إلى عدة وثائق أخرى من بينها: شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية، بموجب قانون الانتخابات الجزائرى.

ووفقا لقانون الانتخابات، فإن السلطة المستقلة للانتخابات ستعلن القائمة النهائية للمرشحين فى غضون 10 أيام من غلق باب الترشح.