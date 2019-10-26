شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. تمديد حظر التجوال فى كربلاء وتعيين قادة جدد للشرطة فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة المحلية بمحافظة كربلاء فى العراق، اليوم السبت، تمديد حظر التجوال المعلن فى المحافظة إلى إشعار آخر.

وأشار مصدر أمنى فى المحافظة، إلى أن الحكومة المحلية فى كربلاء، أعلنت أمس الجمعة، حظر التجوال حتى الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت، لكنها قررت تمديد حظر التجوال مجددا إلى إشعار آخر.

وكانت العاصمة بغداد ومحافظات البصرة والنجف والديوانية وكربلاء وواسط وميسان والمثنى وذى قار وبابل شهدت أمس الجمعة، تظاهرات تطالب بالإصلاح والقضاء على الفساد وتوفير فرص العمل.

وفى سياق متصل، أعلن مصدر أمنى عراقي، أنه تم تعيين اللواء الركن ماجد فالح الموسوى قائدا جديدا لشرطة بغداد، بعدما أوصت لجنة التحقيقات الخاصة بأحداث التظاهرات بإعفاء قائد شرطة بغداد السابق اللواء صلاح مهدى.

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أضاف المصدر أنه تم كذلك تعيين العميد حيدر حسن منخى قائدا لشرطة محافظة الديوانية، فيما تسلم العميد الحقوقى محمد عبد الوهاب السعيدى رسميا قيادة شرطة محافظة ذى قار.