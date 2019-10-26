شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين المساعد لجامعة الدول العربية: ينبغى الحذر من شائعات السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير حسام ذكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في تصريحات خلال منتدى مسك للإعلام، إنه لم تعد توجد خطوط حمراء للسوشيال ميديا فالمستخدمون فى الدول العربية يناقشون الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لأن المواطن يعتبر السوشيال ميديا منبره الحقيقى للتنفيس ، عن معتقداته وآرائه وقد يجانبه الصواب فى بعض الموضوعات ، وعلى مُتَّخِذى القرار أن يستشفوا من خلال هذه الأحاديث المتداولة اتجاهات الرأى العام ولكن بحذر.

وأضاف السفير حسام ذكى أنه لا يمكننا الاعتماد على السوشيال ميديا كمقياس مطلق للرأى العام فالبعض يتحدث عن موضوعات ليس لديه الخلفية المعلوماتية الكافية عنها وليس دائما ما يتردد على السوشيال ميديا يكون معبرا توجه الرأى العام وينبغى الحذر فى هذا الجانب .

وأضاف أن هناك أخبار زائفة يتم بثها عبر السوشيال ميديا ولابد كن الحذر فى تناقل الأخبار فقد تكون شائعات تبث لتضليل المواطنون وتحدث بلبلة.

Advertisements

وناشد الإعلاميين بتحرى الدقة فى نقل الخبر والمعلومة .