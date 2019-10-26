شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس البرلمان العراقى يستمع لشكاوى المتظاهرين بساحة التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى، فجر اليوم السبت، فى ساحة الاعتصام وسط بغداد، بين المتظاهرين المعتصمين فى ساحة التحرير فى العاصمة العراقية، وفقا لما نشره موقع العربية.



الحلبوسى

كما أفادت معلومات لموقع العربية أن الحلبوسى استمع إلى مطالب المعتصمين، ووعد بتلبية المشروعة منها وفق القوانين المتاحة.



الحلبوسى وسط المتظاهرين

يذكر أن المتظاهرين فى ساحة التحرير وسط بغداد كانوا قد نصبوا الجمعة خياما وبدأوا باعتصام مفتوح إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

فيما تم فرض حظر التجوال فى 6 محافظات عراقية جنوبية، "حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة"، بحسب ما أفادت محافظة الديوانية.