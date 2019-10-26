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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية: عون لم يرفض قانون مكافحة الفساد بل رده إلى مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مكتب الإعلام فى رئاسة الجمهورية فى لبنان، خلال بيان، أن وسائل إعلام ومواقع تواصل تناولت معلومات غير دقيقة حول رد الرئيس عون القانون الرامى الى مكافحة الفساد فى القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى مجلس النواب.
ووفقا لحساب الرئاسة اللبنانية على تويتر، فإن الرئيس عون لم يرفض قانون مكافحة الفساد بل رده الى مجلس النواب لإدخال تعديلات عليه.
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