شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بالقاهرة: لدينا جيل من الشباب يواكب تطورات الإعلام المتسارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير السعودى بالقاهرة أسامة نقلى إنه لابد من تطوير الفكر الإعلامى بما يواكب الظروف والمستجدات الحالية ، سواء من خلال وزارة الإعلام التى تقوم بدور المنظم للمجال الإعلامى ، الآن نتعامل مع الإعلام كفكر .

وأضاف السفير السعودى فى تصريحات صحفية له اليوم السبت أن فكر وزارة الإعلام السعودية تطور بحيث تعطى مزيدا من الحرية لمؤسساتها وهيئاتها للتحرك ووضع الخطط والتطوير بما يفيد المجتمع .

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وأشار إلى مقولة " إن كأس الإعلام فارغ فإذا لم تملأه أنت سيملأه غيرك" فى إشارة لأهمية أن يكون الإنسان جاهزا بالمعلومة ومتسلحا بالحقيقة، على المؤسسات الإعلامية تطوير نفسها بشكل مستمر بما يواكب متغيرات العصر الحالى وفى الوقت نفسه يلتزم بالمصداقية وأشار السفير أن اليوم يوجد لدينا جيل من شباب الإعلاميين معد إعدادا جيدا لمواجهة تحديات العصر الحالى .