إرهابيو "ي ب ك" يواصلون حفر الأنفاق في "عين العرب"

عين العرب، أنقرة/ الخليج 365

يواصل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، أعماله في حفر الأنفاق والخنادق في منطقة "عين العرب" (كوباني)، رغم الاتفاق التركي - الروسي حول شمالي سوريا.

وقالت مصادر أمنية، إن عناصر التنظيم الإرهابي، يحفرون أنفاقًا وخنادق بالجزء الجنوبي من "عين العرب" الواقعة مقابل قضاء "سوروج" بولاية "شانلي أوروفة" التركية.

وأوضحت المصادر، للأناضول، إن الإرهابيين يملأون الأنفاق والخنادق بعجلات السيارات والوقود.



ووفقًا للمصادر، فإن الأماكن التي يحفر فيها الإرهابيون الأنفاق والخنادق الجديدة تبعد 18 كيلومترًا عن الحدود التركية.

وأشارت أن هذه الأماكن تقع شمالي الطريق الدولي "إم 4" الرابط بين "الحسكة" و"منبج"، وتضم قرى "القناية" و"الدويرات" و"الدرباسة" و"الشيوخ".

وتنتهي مهلة الـ150 ساعة المتعلقة بانسحاب "ي ب ك/ بي كا كا"، في إطار الاتفاق التركي - الروسي، الساعة (15:00 ت.غ) يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.



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والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية ـ روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب "ي ب ك" بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.



وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وفي 17 أكتوبر، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه الاتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.



وكانت الخليج 365 قد رصدت في ديسمبر/ كانون الأول 2018، ومنتصف أبريل/ نيسان 2019 أعمال حفر الأنفاق والخنادق من قبل "ي ب ك/ بي كا كا" في "منبج" و"عين العرب".

وسيطرت قوات "نبع السلام" على شبكة أنفاق طويلة في "تل أبيض" و"رأس العين" بعد تحريرهما من الإرهابيين قبل أيام.

وكانت القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" سيطرت أيضًا على أنفاق طويلة بمنطقة "عفرين" التي جرى تحريرها أيضًا من "ي ب ك/ بي كا كا"، العام الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.