وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن إتاحة فرص وظيفية شاغرة، للسعوديين وغير السعوديين.
وأوضح أن الوظائف لحملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة؛ للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.
وبيّن أن الوظائف بالمسميات التالية :«استشاري تخدير، استشاري مساعد- طب الأورام، مساعد خدمات الطعام، مساعد صيانة، اختصاصي- التصوير بالرنين المغناطيسي، كبير المحاسبين، استشاري مساعد- المسالك البولية».
وأكد أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــــــا .
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