تيتي يعلن قائمة البرازيل لمواجهة الأرجنتين في الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، قائمة الفريق التي ستواجه الأرجنتين وكوريا الجنوبية وديًا، منتصف نوفمبر المقبل.

وجاءت قائمة المنتخب البرازيلي، لتشهد غياب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا، والذي ابتعد عن المشاركة مع فريقه بسبب الإصابة، فيما استبعد تيتي كذلك، فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني.

ويواجه المنتخب البرازيلي نظيره الأرجنتيني في 15 نوفمبر المقبل في العاصمة الرياض، قبل أن يسافر إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية يوم 19 من ذات الشهر.

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وجاءت قائمة المنتخب البرازيلي كالتالي:- حراسة المرمى: أليسون بيكير (ليفربول الإنجليزي) – إيدرسون مورايس (مانشستر سيتي الإنجليزي) – دانيال فاوزاتو (روما الإيطالي).

الدفاع : تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) – دانيلو (يوفنتوس الإيطالي) – أليكس ساندرو ( يوفنتوس الإيطالي) – إيدير ميلتاو (ريال مدريد الإسباني) – رينان لودي (أتلتيكو مدريد الإسباني) – فيليبي (أتلتيكو مدريد الإسباني) – إيمرسون (ريال بيتيس).

وسط الملعب : ويليان (تشيلسي الإنجليزي) – فيليبي كوتينيو (بايرن ميونخ الألماني)- كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني) – أرثر ميلو (برشلونة الإسباني) – فابينيو (ليفربول الإنجليزي) – لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي) – دوجلاس لويز (أستون فيلا الإنجليزي)

الهجوم : روبرتو فيرمينيو (ليفربول الإنجليزي) – جابرييل خيسوس (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ريشارليسون (إيفرتون) – ديفيد نيريس (أياكس الهولندي) – رودريجو (ريال مدريد الإسباني) .