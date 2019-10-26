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10 قتلى و3 مفقودين حصيلة أمطار اليابان الغزيرة

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الخليج - رويترز 0 تبليغ

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الخليج - رويترز

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في اليابان، من جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد مؤخرًا.

ونقلت “رويترز” عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، السبت، أن الحصيلة بلغت 10 قتلى، بينما لا يزال 3 في عداد المفقودين، وذلك بعد أسبوعين من تعرض نفس المناطق للإعصار “هاغيبيس”، الذي يعتبر الأسوأ في تاريخ اليابان.

واجتاحت الانهيارات الأرضية المناطق التي غمرتها المياه في مقاطعتي تشيبا وفوكوشيما بشرق وشمال شرق البلاد، الجمعة.

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وغمرت المياه المناطق في ثالث عاصفة ممطرة تتعرض لها خلال 6 أسابيع، وهطلت في بعض الأماكن خلال 12 ساعة، كميات من الأمطار مماثلة لما يسقط في شهر.

وصدرت أوامر إجلاء ونصائح للسكان بامتداد قسم كبير من الممر الشمالي، الذي تعرض بالفعل لضربات إعصارين منذ الشهر الماضي. وبلغ منسوب الأمطار التي هطلت على مدينة أوشيكو في تشيبا 283.5 ملليمترًا على مدار 12 ساعة.

وحذرت السلطات من احتمال حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية والفيضانات.

وقتل الإعصار “هاغيبيس” ما لا يقل عن 88 شخصًا، عندما اجتاح وسط وشرق اليابان بأمطار غزيرة ورياح شديدة، كما أصيب أكثر من 300 شخص، ولا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين.

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