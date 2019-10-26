بالفيديو .. كوبرا تهاجم مصور سعودي

صحيفة الخليج الالكترونية

لجأ مصور سعودي مهتم بالحياة الفطرية إلى حيلة سريعة للهرب من هجوم أفعى الكوبرا السامة عليه، وقفزها على الكاميرا الخاصة به خلال محاولته تصويرها.

وفوجئ المصور سعد آل مداوي، خلال تثبيته عدة كاميرات لتصوير أفعى كوبرا موجودة داخل مزرعة في جبل منعاء بمحافظة تنومة بهجومها عليه، لكنه نجح من خلال شقيقه الذي شتت انتباهها في الهرب منها.

Advertisements

وأوضح مداوي ، أنه من هواة تصوير الأفاعي والغزلان والوشق وغيرها، لافتاً إلى أنه رغم خطورة هذا النوع من التصوير إلا أنه يعيش لحظات سعادة أثناء عمله.

وأشار إلى أنه عثر على نحو 25 نوعاً من أنواع الثعابين والأفاعي جنوب المملكة، مبيناً أن مناطق سهول تهامة يوجد بها أقوى أنواع الثعابين سمية، منوهاً في الوقت نفسه إلى أنه واجه خلال مغامراته العديد من المواقف الخطرة.