التأمينات الاجتماعية تسترد التعويضات في هذه الحالة

صحيفة الخليج الالكترونية

قرر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، منح مؤسسة التأمينات الاجتماعية صلاحية استرداد التعويضات المصروفة للمستفيدين.

ويتم ذلك في حال ثبت أن أساس هذا التعويض نتج عن قيام صاحب العمل بتسجيل شخص لا يعمل لمصلحته، وتصنيف تلك التعويضات بأنها صرفت دون وجه حق.

وشدد القرار على أنه سيتم فرض عقوبات على كل مَن شارك في ارتكاب تلك المخالفات، مع إمكانية التشهير بالمُخالف على نفقته في صحيفة محلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.