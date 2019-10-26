إتاحة خدمة نقل ملكية المركبات للأفراد عبر “أبشر”

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت مصادر عن قرب إتاحة خدمة نقل ملكية المركبات للأفراد عبر نظام أبشر، والتي تُغني المواطن والمقيم عن مراجعة معارض السيارات والمكاتب الخاصة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن الخدمة الجديدة سوف تسمح للمالك من الأفراد إجراء عملية النقل والمبايعة بشرط أن تكون هوية الشخص واستمارة المركبة سارية المفعول، فيما ستبقى معارض السيارات تستقبل عملية نقل الملكيات الخاصة بالأعمال من المؤسسات والشركات.
يُذكر أن نظام “أبشر” أتاح عدداً من الخدمات الخاصة بالسيارات؛ منها الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبة وصلاحية رخصة السير برقم اللوحة أو الهوية، وخدمة تغيير رقم لوحة السيارة.
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