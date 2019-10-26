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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسباب ارتداء الجوارب أثناء رفع الأوزان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
إذا كنت ترفع الأثقال في صالة الجيم لبناء العضلات أو لخفض الوزن والدهون وضبط نسبة السكر بالدم ينصحك خبراء التدريب البدني بارتداء الجوارب بدلاً من الحذاء.
وإذا كنت تتدرب داخل البيت حيث لا حاجة للحذاء احرص على ارتداء جوربين قبل البدء في رفع الأوزان، وإليك الأسباب:
* ارتداء الحذاء يقلل من استفادة عضلات القدم من تمارين القوة والأثقال، بينما يسمح ارتداء الجوارب بانخراط الـ 20 عضلة التي تدعم القدم في عملية المقاومة.
* إلى جانب زيادة قوة عضلات القدم، يساعد ارتداء الجوارب فقط أثناء التدريب وخاصة على رفع الأوزان على تحسين التوازن والتكامل بين هذه العضلات، وينعكس ذلك على اتساق المشي والحركة.
* عند رفع الأوزان من دون حذاء تشعر أنك أكثر اقتراباً والتصاقاً بالأرض، بينما تشارك جميع عضلات الجسم بما في ذلك عضلات القدم الـ 20 في توفير الدعم، ما يساعدك على رفع أوزان أكثر ثقلاً.
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