إعلان أول جمعية للمخترعين مقرها دبي لتنمية ابتكاراتهم وحفظ حقوقهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الإمارات عن أول جمعية للمخترعين مقرها دبي، بهدف تعزيز المعرفة والتطور وحفظ حقوق المبتكرين وتمثيلهم دولياً.

واعتمدت حصة بنت عيسى بو حميد وزير تنمية المجتمع القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2019 بإشهار جمعية المخترعين الإماراتية، ويكون مقرها الرئيسي في دبي ودائرة نشاطها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على تعزيز العمل التطوعي في مجال الاختراع ونشر وعي الاختراع والمعرفة ، ودعم القدرات الوطنية فيه.

كما تعمل الجمعية على الارتقاء بالمخترعين من الناحية الفنية وتطوير مهاراتهم من خلال إقامة الدورات المتخصصة والمؤتمرات والمعارض والملتقيات ذات الصلة وتوفير كافة السُبل للمخترعين لإبراز اختراعاتهم ودعمهم إعلامياً وفنياً وقانونياً.

ومن أهداف الجمعية التركيز على دور المخترع في المجتمع وجعله مثالاً يحتذى، والسعي لإيجاد رواد من الشباب المخترعين في كافة المجالات.

كما تقوم الجمعية بإنشاء سجل وطني وجوائز في مجالات الاختراعات المختلفة ، ودعم برامج إعداد وتطوير وتدريب الكوادر المتخصصة في مجال الاختراعات ، وتنمية واستثمار الاختراعات بذاتها أو بالمشاركة مع الآخرين.

وتضطلع الجمعية وفقاً لقرار الإشهار بتقديم المشورة للجهات الحكومية وغير الحكومية في مجالات الاختراعات ، وإصدار المواد الإعلامية المتخصصة لنشر المعرفة والوعي في مجال الاختراع ، وتبني برامج علمية متخصصة لتأهيل الشباب ليصلوا إلى اختراعات تفيد البشرية ، والتعاون مع المؤسسات التعليمية والجهات ذات العلاقة والهيئات الرسمية الأخرى ، وتمثيل المخترعين الإماراتيين في المحافل الدولية.

وأعرب المخترع الإماراتي احمد عبد الله مجان رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية عن تقديره الكبير لحرص واهتمام حصة بو حميد وزير تنمية المجتمع وحصة تهلك وكيل الوزارة لشؤون التنمية الاجتماعية وحمد المناعي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام وأحمد الخديم نائب المدير على دعمهم اللامحدود لجهود إشهار الجمعية ، وقدم التهنئة لأعضاء الجمعية العمومية التأسيسية لجمعية المخترعين الإماراتية .

وأضاف: تعد جمعية المخترعين الإماراتية أحد روافد اهتمامات الإمارات اليوم بالاختراع والابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي بعد أن توجته بتكريم القيادة الرشيدة لأوائل المخترعين في برنامج أوائل الإمارات السنوي في دورته الأولى وبإطلاق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي واستحداث منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي وإطلاق عام وشهر سنوي للابتكار ، وحرص الدولة من خلال المؤسسات التعليمية على نشر وتعزيز روح الاختراع والابتكار في الجيل الجديد وتنظيم الدولة المزيد من تحديات المخترعين وأبرزها استضافة الدولة الدورة للرابعة والأربعين لمسابقة المهارات العالمية وتنظيم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني " اكتفت " لتحدي مهارات الإمارات وتنظيم مؤسسة الإمارات مهرجان بالعلوم نفكر.

وجاءت جمعية المخترعين الإماراتية ثمرة إنجازات شباب الامارات المخترعين العالمية وفوزهم بالعديد من الميداليات المتقدمة وترجمة ميدانية لتوصيات ملتقى ناجح أشرف عليه المخترع الاماراتي أحمد مجان عضو قائمة أوائل الإمارات وجمع له المهتمين بالمنطقة في الثالث من مايو الماضي الذي أكد على أهمية التركيز على دور المخترع في المجتمع وجعله مثالاً يحتذى والسعي لإيجاد رواد من الشباب المخترعين في كافة المجالات .