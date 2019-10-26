ماذا يشير تشقق الشفاه ؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019 متابعات_الخليج 365 لفيتامين "ب6" عدة أدوار في الجسم، منها أنه يساعد على التمثيل الغذائي للبروتين والكربوهيدرات، كما يحمي من الإصابة بمجموعة من الأمراض المزمنة، ويساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء. ولا يستطيع الجسم إنتاج هذا الفيتامين، لذلك يحتاج إلى الحصول عليه عن طريق الطعام أو المكملات.

وتوجد عدة أعراض لنقص فيتامين "ب6"، منها جفاف وتشقق الشفتين، وتأثر الشهية، وتقلب المزاج. إليك أهم الأعراض التي تتطلب استشارة الطبيب إذا لاحظت وجودها معاً: * الإحساس بالتعب، وانخفاض مستوى الطاقة والنشاط بسرعة. Advertisements * الحكة واحمرار الجلد. * ضعف المناعة، والإصابة المتكرّرة بالعدوى. * تنميل اليدين والقدمين. * جفاف وتشقق الشفتين والفم والمنطقة المحيطة به.

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