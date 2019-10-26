دبي - بواسطة محمد فارس © Mohamed Azakir (صورة أرشيفية)تيار المستقبل اللبناني: لم يصدر عنا أي تصريح بشأن استقالة الحريري

أعلن تيار المستقبل اللبناني عدم صحة أنباء تناقلتها وسائل إعلام، تزعم فيها أن بيانا صدر عن المكتب يتحدث عن أن "استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري انتحار سياسي".

وقال التيار في بيان عبر تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "تداولت وسائل الإعلام، منذ قليل، موقفا منسوبا للمكتب السياسي في (تيار المستقبل)".

وأضاف في البيان: "يهم (تيار المستقبل) التأكيد أن أي بيان أو موقف لم يصدر عن المكتب السياسي اليوم، فاقتضى التوضيح".

المصدر: RT