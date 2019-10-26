عقوبات على السلطة الفلسطينية لمقاطعتها أبقار الاحتلال

أعلنت قناة كان العبرية، إن حكومة الاحتلال تدرس اتخاذ سلسلةمن الإجراءات للضغط على الحكومة الفلسطينية، لإجبارها على التراجع عن قرارها بمقاطعة استيراد الأبقار والمواشي من الاحتلال، وفق المحلل الصهيوني للشؤون الفلسطينية "غال بيرغر".
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قال "إننا ماضون في الانفكاك التدريجي من العلاقة الكولونيالية التي فرضها الاحتلال ".
وأوضح أنه في ظل انسداد الأفق السياسي في الوقت الراهن لا يمكن الاستسلام للأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال، ويجب كسر هذا الأمر الواقع من خلال الانفكاك من الاحتلال.
وبحسب اشتية للانفكاك عدة مستندات أهمها: تعزيز المنتج الوطني، والانفتاح على العالم بحيث يتم الاستغناء عن المنتجات الإسرائيلية ورفع الواردات من العالم، حيث ارتفعت الواردات من العالم بنسبة 16% خلال سبعة شهور.
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