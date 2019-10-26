21 قتيلًا و1779 مصابًا وحرق 27 مقرًا حزبيًا وحكوميًا باحتجاجات العراق

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم

أكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات إلى 21 شخصا، موزعين على العاصمة بغداد والمثنى وذي قار ومدن أخرى، إضافة إلى إصابة أكثر من 1779 مصابًا آخرين.

وحسب المفوضية سقط 8 قتلى في بغداد و6 في ميسان و6 في ذي قار، وقُتل شخص واحد في المثنى.

وشملت الأضرار المادية حتى الآن حرق 27 مبنى حكوميا ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسانشوكت وذي قار والبصرة وبابل.

وشهدت بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، احتجاجات حاشدة، للمطالبة بالإصلاحات والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.