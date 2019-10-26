شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا الديمقراطية: تركيا لديها مطامع توسعية فى احتلال جزء من شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إلهام أحمد، رئيسة الهيئة التنفيذية لقوات سوريا الديمقراطية، أن لدى تركيا مطامع توسعية فى احتلال جزء من شمال سوريا.
وأشارت أحمد، إلى أن تركيا تقوم بعملية طرد جماعى للأكراد من أجل توطين عائلات المليشيات التابعة لها والمسماة بالجيش الوطنى السورى.
وحذرت إلهام، من أن هذه المليشيات هى بقايا من تنظيمى "القاعدة و داعش"، لافتة إلى أنها قدمت شهادة فى الكونجرس الأمريكى بعد الغزو التركى لشمال سوريا حول ذلك، وأن المشرعين أكدوا لها أنهم فى صدد فرض عقوبات على تركيا.
وقالت إن ما تصفه أنقرة بـ"منطقة آمنة" داخل سوريا، ليست أكثر من مجرد "مستعمرة تركية"، مشيرة إلى أنه إذا كان هناك حل وسط، فسوف نقبل بأن يتم اختيار مراقبين دوليين على الحدود من قِبل الأمم المتحدة.
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