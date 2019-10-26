شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بفتح: قرار ماليزيا فتح سفارة معتمدة يمثل نقطة انطلاق لفلسطين المستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم السبت، بإعلان رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد عزم ماليزيا فتح سفارة معتمدة لها فى فلسطين، تعمل بشكل مؤقت من الأردن.

وقال الرجوب: "هذه الخطوة تعد نقطة انطلاق ماليزيا لفتح سفارتها فى دولة فلسطين المستقلة مستقبلا، نأمل أن نرى علم ماليزيا فى القدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة، أشكر الحكومة الماليزية على هذا القرار الشجاع".

وحث الرجوب جميع الدول الإسلامية التى لم تعتمد بعد سفارتها لفلسطين على الاقتداء بخطوة ماليزيا.

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وكان رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، أعلن أمس الجمعة، أن بلاده تعتزم افتتاح سفارة لدى فلسطين فى الأردن، وذلك فى كلمة له خلال مشاركته فى القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز فى باكو عاصمة أذربيجان.

وأضاف مهاتير، إن فلسطين لا تزال محتلة وسكانها يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلى، وقوات الاحتلال تواصل توسيع مخططات الاستيطان غير الشرعى على الأراضى التى تنتمى إلى الفلسطينيين.