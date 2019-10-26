روسيا: النفط السوري ينقل إلى خارج البلاد تحت حراسة الأمريكيين

مصطفى كامل/الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن النفط السوري ينقل إلى خارج البلاد تحت حراسة العسكريين الأمريكيين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، أن ما تقوم به واشنطن في سوريا هو "سطو ونهب على مستوى الدولة".

وأضاف أن الوزارة نشرت صورا تم التقاطها بالأقمار الاصطناعية، لقوافل النفط تتجه إلى خارج سوريا.

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وأوضح: "تدل الصور التي قدمتها الاستخبارات الفضائية، أن النفط السوري كان يستخرج، تحت حراسة قوية من العسكريين الأمريكيين".

وتابع: "يجري نقله (النفط) بواسطة صهاريج إلى خارج سوريا لتكريره، وذلك قبل وبعد دحر إرهابيي (داعش) شرقي الفرات".

ولم يرد تعليق من واشنطن على ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية حتى الساعة 07:30 (ت.غ).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.