الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ السبت 26 أكتوبر 2019‎‎‎‎

السادة المشتركون:

تجدون تاليا أجندة التقارير والمتابعات الإخبارية للنشرة العربية، السبت 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2019‎‎‎‎

** المتابعات الإخبارية:

** تركيا

- وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو يعقد بأنقرة مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الألماني هايكو ماس.

** لبنان

- آخر تطورات الاحتجاجات في ظل بروز حالة انقسام عقب كلمة حسن نصر الله التي أعلن فيها معارضته لمطالب المحتجين، وتوجيهه الاتهام لأحزاب سياسية بالوقوف خلف الحراك.

** تونس

- انطلاق فعاليات أيام قرطاج السينمائية في دورتها الثلاثين، وتستمر حتى 2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في مدينة الثقافة.

** المغرب

- ‪ اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)، بالرباط، حول عدد من الملفات السياسية بالبلاد، وصدور بيان مرتقب عقب ذلك‪.‎

** الجزائر

- نهاية آجال إيداع ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لدى السلطة المستقلة للانتخابات.

** ليبيا

- تطورات العمليات العسكرية في ضواحي العاصمة طرابلس، عقب يومين من هدوء حذر وتوقف للاشتباكات.



** فلسطين

- "الهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون" تنظم "مهرجان التراث والسامر الفلسطيني" بمناسبة "اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية" في ميناء غزة البحري.

- ترقب وصول إعصار "نادر"، في ظاهرة مناخية غير مسبوقة. وتحذيرات من أضرار جسيمة.

** العراق

- البرلمان يعقد جلسة خاصة؛ لبحث مطالب المتظاهرين المناوئين للحكومة. (10:00 تغ)

- الاحتجاجات الشعبية الواسعة والتي تطالب برحيل الحكومة والنظام السياسي "الفاسد"، غداة يوم دام أسفر عن مقتل 31 وإصابة الآلاف.

** مصر

- ترقب وصول إعصار "نادر" يضرب حوض المتوسط، ويقترب من مصر، وذلك بعد أيام على طقس قاس أدى إلى مصرع 22 شخصا، ورفع حالة الطوارىء للقصوى في البلاد.

** الإمارات

- الرئيس البرازيلي جير بولسونارو، يبدأ جولة خليجية غير محددة المدة، يستهلها من الإمارات، وتقوده لاحقا إلى كل من السعودية وقطر.

** الرياضة

- أهم مباريات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم:

· مانشستر سيتي – أستون فيلا (11:30 تغ)

· بيرنلي – تشيلسي (16:30 تغ)

- أهم مباريات الجولة العاشرة للدوري الإسباني لكرة القدم:

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· أتلتيكو مدريد – أتلتيك بيلباو (19:30 تغ)

- أهم مباريات الجولة التاسعة للدوري الإيطالي لكرة القدم:

· ليتشي – يوفنتوس (13:00 تغ)

· انتر ميلان – بارما (16:00 تغ)

- أهم مباريات الجولة التاسعة للدوري الألماني لكرة القدم:

· شالكه – بوروسيا دورتموند (13:30 تغ)

· بايرن ميونيخ - يونيون برلين (13:30 تغ)

- أهم مباريات الجولة الحادية عشر للدوري الفرنسي لكرة القدم:

· ليل – بوردو (15:30 تغ)

- أهم مباريات الجولة التاسعة للدوري التركي لكرة القدم:

· فنربهتشه – قونيا سبور (17:00 تغ)

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** التقارير الخاصة:

1- حكايات من الخليج 365 لأوروبا.. تركي ولد في بلجيكا يصبح رئيس بلدية (مقابلة)

بروكسل



مقابلة مع أمير قير، رئيس بلدية قضاء تابع للعاصمة البلجيكية، أكد من خلالها أن تحقيق النجاح يصبح ممكنا عند التوفيق بين قيم مأخوذة من تركيا وبلجيكا، بالنسبة لذوي الأصول التركية الذين يعيشون في بروكسل. (يوسف خطيب)(صور وفيديو)

نحو 500 كلمة

**الشرق الأوسط وإفريقيا

2- غزة.. أول فريق لكرة القدم من الأطفال مبتوري الأطراف (تقرير)

قطاع غزة

بمساعدة المدرب الدولي سيمون بيكر، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم لذوي البتر، الذي وصل إلى غزة في أبريل الماضي، تم تأسيس أول فريق لهذه الرياضة في القطاع. (نور أبو عيشة) (صور وفيديو)

نحو 425 كلمة

3- السنغال.. حضرة صوفية عمرها أكثر من قرن (تقرير)



دكار



على مدى أكثر من قرن، ومسجد الحاج مالك سي، في دكار، ترتفع داخله أصوات الذاكرين طوال يوم الجمعة بتقليد بدأ عام 1902 على يد متصوف سمي المسجد باسمه، رغم المضايقات التي تعرض لها خلال حكم الاستعمار الفرنسي. (علاء الدين دوغرو) (صور وفيديو)



نحو 500 كلمة

4- البخور التقليدي في الصومال.. للجميع عطرًا وللنساء رزقًا (تقرير)

مقديشو

تتمسك أسر صومالية باستخدام "البخور التقليدي" لأغراض عديدة ويشرف على إنتاجه نساء البلد، رغم غزو "المستورد". (نور جيدي) (فيديو)

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