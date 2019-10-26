شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. معتدل والسعودية 37 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طقس الخليج اليوم السبت معتدل وتوقعات بهطول امطار

الكويت 33 درجة مئوية

نهارًا غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلًا غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

السعودية 37 درجة مئوية

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وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - هطولا لامطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل ،القصيم ، المدينة المنورة ،القيصومة ،حفر الباطن،مكة المكرمة ) فيما تتكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق(جازان، عسير، الباحة).



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط

الامارات 35 درجة مئوية

قال المركز الوطني للأرصاد، في نشرته اليومية، أن طقس الإمارات، اليوم السبت، من المتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً خاصةً شرق البلاد، يصبح رطبا ليلاً وفي الساعات الأولى من صباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية. والرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأضاف المركز أن الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:06، والثاني عند الساعة 23:41، الجزر الأول عند الساعة 17:43، والثاني عند الساعة 05:54.