شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة نوبيا تكشف النقاب عن هاتفها الذكي Red Magic 3S الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019 متابعات_الخليج 365 كشفت شركة نوبيا النقاب عن هاتفها الذكي Red Magic 3S الجديد، الذي يهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكي Red Magic 3S الجديد يمتاز بشاشة "أمولد" قياس 6.65 بوصة بدقة وضوح Full HD مع معدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز ومعدل استجابة لمسية يبلغ 240 هرتز. Advertisements وينبض بداخل الهاتف الجديد معالج كوالكوم Snapdragon 855+ وبطارية قوية سعة 5000 ميللي أمبير ساعة. كما يعتمد الهاتف على نظام تبريد فعال يتكون من أنبوب حراري مملوء بالسوائل ومروحة تربو داخلية ومنافذ تهوية متطورة لضمان تصريف السخونة بشكل مثالي. وتروج شركة نوبيا لهاتفها الذكي الجديد من خلال كاميرا رئيسية على الجانب الخلفي تعمل بدقة 48 ميغابيكسل مع مستشعر سوني IMX586 وأخرى أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، ويعمل هاتف Red Magic 3S بنظام غوغل أندرويد 9.0. ولم تكشف نوبيا عن موعد طرح أو سعر هاتف الألعاب Red Magic 3S الجديد.

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