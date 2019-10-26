بسترة لـ"ختم أمريكا العظيم".. صنع تمثال لكلب بوش الأب تكريما لوفائه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسترة لـختم أمريكا العظيم.. صنع تمثال لكلب بوش الأب تكريما لوفائه

السبت 26 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

تكريما لوفائه، بدأ مركز أمريكي لتدريب كلاب الخدمة لمرافقة قدامى المحاربين الأمريكيين في صنع تمثال لكلب الرئيس الأمريكي الراحل، جورج دبليو بوش، لوضعه في مكتبة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحادي والأربعين.



وكلف مركز VetDogs الأمريكي النحات سوزان باهاري لإنشاء تمثال برونزي للكلب سولي لوضعه في الجناح الشرقي لمكتبة بوش في جامعة "تكساس إيه آند إم"، بحسب موقع "Military Times" الأمريكي.

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وقال جون ميلر، المشرف على عملية إنشاء التمثال: "إن العمل الفني سوف يصور سولي جالسا في حين يمسك لجام في فمه".

كما يُظهر سولي وهو يرتدي سترة المركز الأمريكي مطبوع عليها "ختم الولايات المتحدة العظيم".

الكلب "سولي" رافق الرئيس السابق في الأشهر الستة الأخيرة من حياته قبل وفاة بوش في نوفمبر الماضي عن عمر يناهز 94 عاما.

وبعد وفاة بوش، بدأ سولي، كلب الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب، الخدمة في مركز والتر ريد الطبي حيث يساعد معاقين من قدامى المحاربين وكذلك عسكريين حاليين.