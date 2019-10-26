شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان بتظاهرات العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ادان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، امس الجمعة، "الانتهاكات الكبيرة" من قبل قوات الأمن لحقوق الانسان، خلال التظاهرات في العراق، دون تحديد كيفية معاقبتها ، حسبما نشرموقع سكاى نيوز .

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وقال جوتيريش خلال لقاء مع صحفيين "نأسف للعدد الكبير من القتلى"، مشيرا إلى تقرير أخير لبعثة الأمم المتحدة حول تصرف القوات العراقية خلال التظاهرات.

وأضاف جوتيريش قائلا: "بحسب أولى استنتاجاتنا من المؤكد حصول انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان لا بد من إدانتها بشكل واضح"، وفق ما نقلت "فرانس برس".