شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان بتظاهرات العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ادان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، امس الجمعة، "الانتهاكات الكبيرة" من قبل قوات الأمن لحقوق الانسان، خلال التظاهرات في العراق، دون تحديد كيفية معاقبتها ، حسبما نشرموقع سكاى نيوز .
وقال جوتيريش خلال لقاء مع صحفيين "نأسف للعدد الكبير من القتلى"، مشيرا إلى تقرير أخير لبعثة الأمم المتحدة حول تصرف القوات العراقية خلال التظاهرات.
وأضاف جوتيريش قائلا: "بحسب أولى استنتاجاتنا من المؤكد حصول انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان لا بد من إدانتها بشكل واضح"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان بتظاهرات العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.