شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبا للخسائر من "بريكست"... المغرب توقع أول اتفاق مع بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تتجه الحكومة المغربية لتوقيع أول اتفاقية تجارية مع بريطانيا استعدادا لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك للانباء .

وأفاد موقع "هسبريس" أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يصل السبت إلى لندن بهدف توقيع اتفاقية مع كاتب الدولة البريطاني المكلف بالتنمية الدولية والتنمية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أندرو موريسون.

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وبحسب الموقع، فإن هذا الاتفاق لن يطبق على الفور بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على طلب بريطانيا على تمديد موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، قبيل الموعد النهائي لانفصال بريطانيا عن الاتحاد نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكد وزير الخارجية أن "العلاقات المغربية البريطانية تتجه نحو إرساء شراكة إستراتيجية حقيقية"، مشيرا إلى أن الجولة الثانية من الحوار الإستراتيجي بين البلدين من شأنها أن تسهم في تحقيق هذا الطموح.