عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مخبأ نازى بني بالسخرة في ألمانيا يتحول إلى فندق فاخر

السبت 26 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

من المقرر أن يتم تحويل مخبأ نازي سابق تم بناؤه باستخدام السخرة إلى فندق فاخر، ومن المنتظر ان يتم افتتاحه منتصف عام 2021.



سيحتوي مخبأ القديس باولي في مدينة هامبورج الألمانية، والذى سيتم تحويله إلى فندق مكون من خمسة طوابق، على 136 غرفة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

من المقرر افتتاحه في منتصف عام 2021 وسيضم أيضًا حانة ومقهى ومطعم، و تم تصميم الفندق من قبل مجموعة NH Hotel Group التي تتخذ من إسبانيا مقراً لها، والتي تقول إن المبنى سيتم بناؤه على شكل هرم.

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وتضيف الشركة أن أحدى أهم ميزات الفندق الجذابة ستكون "حديقة مذهلة على السطح"، والتي ستتمتع بإطلالات بانورامية على قاعة الحفلات الموسيقية Elbphilharmonie.

كان المخبأ، الذي كان يعرف أيضًا باسم Flakturm IV Hochbunker (حرفيًا "المخبأ العالي")، أحد أكبر المباني التي تم بناؤها في هامبورج، وتم بناؤه في عام 1942 في غضون 300 يوم فقط من قبل أسرى الحرب، لحماية المواطنين من الغارات الجوية.

تم تصميم المبنى لاستيعاب 18000 شخص، ولكن خلال الغارات الجوية في صيف عام 1943، يعتقد أن ما يصل إلى 25000 لجأوا إلى هناك.

تم بناؤه بمدخل واسع لاستيعاب الأمهات مع عربات الأطفال وله جدران يبلغ سمكها 3.5 متر (11.5 قدمًا)، ويبلغ طول القبو من الداخل 75 مترًا (246 قدمًا) وارتفاعه 35 مترًا (115 قدمًا).

بعد انتهاء الحرب، كانت هناك خطط لهدم المبنى ولكن تم التغاضى عنها، وظل المخبأ معلما في المدينة منذ ذلك الحين، اليوم هو مكان للموسيقى الحية، ويضم العديد من النوادي الليلية ويحتوي على مساحة للفنانين والموسيقيين.